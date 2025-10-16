Universidad de Chile debe afinar su plantel para la temporada 2025. En el mercado de fichajes, el conjunto azul tendrá que definir incorporaciones y salidas para sus próximos desafíos.

Los rumores sobre eventuales partidas son varios y uno apunta a Leandro Fernández. El delantero de 34 años no ha estado a la altura en esta campaña y por ello su futuro en el club se mantiene en incertidumbre.

Sin embargo, Héctor Hoffens llamó a mantenerlo en el plantel. En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico de los azules clamó por una nueva oportunidad para el atacante argentino.

“Es recuperable. Lo que pasa es que perdió la brújula, se perdió todo lo bueno que tuvo debido a las lesiones. Yo creo que no tuvo la continuidad y cuesta después recuperar”, lanzó.

En dicha línea, el referente agregó: “Hay que, por lo menos, tener la confianza del técnico cuando estaba jugando. Así que yo creo que tiene que recuperarse por el momento”.

Héctor Hoffens pidió la continuidad de Leandro Fernández en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Un emblema de Universidad de Chile aconseja a Leandro Fernández

Finalmente, Chico Hoffens le envió una recomendación a la figura del plantel profesional: debe afinar un par de detalles para recobrar su nivel. Lo quiere sí o sí para 2026.

“Como él quiere volver a ser el goleador que era antes, quiere hacerlas todas. Entonces, si no se apoya, si no se ayuda con sus compañeros, es muy difícil”, reflexionó.

“Tiene que ser más caritativo, más generoso y jugar para el equipo, no jugar para él solo“, concluyó.