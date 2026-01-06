Universidad de Chile ya comenzó con los trabajos de la pretemporada, donde el cuadro azul buscará llegar afilado al debut en la Liga de Primera 2026 y luego el partido para ingresar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Lamentablemente para las aspiraciones de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, el nuevo entrenador del cuadro azul no podrá contar con una de las figuras que tuvo la U la temporada 2025 y que era un titular absoluto en el equipo.

Se trata de Matías Sepúlveda, quien viene coqueteando hace un largo rato con Lanús y ahora, según informó el periodista argentino Germán García Grova, las negociaciones finalmente tuvieron un final feliz para el cuadro argentino.

Sepúlveda deja Universidad de Chile. | Foto: Photosport

“Matías Sepúlveda alcanzó un acuerdo para reforzar a Lanús. El futbolista ejecuta su cláusula de salida de Universidad de Chile y firma con Lanús por tres años”, informó en su cuenta personal de X.

Tras haber defendido las camisetas de Audax Italiano, O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile, el jugador de 26 años tendrá su primera aventura internacional y lo hará en el verdugo de la U en la Copa Sudamericana 2026.

Matías Sepúlveda se va de Universidad de Chile tras haber defendido en 75 oportunidades la camiseta azul, donde totalizó 8 goles, 10 asistencias y casi 5.000 minutos en cancha con dos títulos en el bolsillo.

