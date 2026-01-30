Esta noche comienza la Liga de Primera 2026 y el telón lo abrirá un atractivo partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, dos equipos que fueron protagonistas del torneo anterior y que ahora buscarán empezar con el pie derecho en esta nueva temporada.

Por el lado de la U, el entrenador Francisco Meneghini ratificó el equipo titular para el estreno, el mismo que había adelantado BOLAVIP el jueves.

En esta ocasión y a diferencia del último partido amistoso ante Universitario, el técnico argentino solo alineará desde el inicio a dos de los cinco refuerzos, siendo elegidos el volante paraguayo Lucas Romero y el delantero uruguayo Octavio Rivero, que será el único referente de área.

En el banco de suplentes estará el ídolo Eduardo Vargas y el goleador trasandino Juan Martín Lucero. Mientras que el lateral Marcelo Morales no fue tenido en cuenta para este duelo.

En portería también reaparece Gabriel Castellón, quien no jugó en Perú por estar recuperándose de una lesión.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero y Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Octavio Rivero.

¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Audax Italiano?

El partido de la U contra los itálicos se disputa este viernes 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

