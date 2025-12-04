En Universidad de Chile ya tienen todo listo para el último partido de la temporada que será de visita ante Deportes Iquique, por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025, duelo que será una verdadera final para ambos equipos.

Por el lado de la U, buscarán clasificar a Copa Libertadores pese a que no dependen de sí mismos, pues necesitan que O’Higgins se enrede con Everton.

Mientras que los Dragones Celestes llegan en zona de descenso y solo un triunfo ante el Romántico Viajero los podría salvar, pero también necesitan un resultado del otro partido, en este caso que los Ruleteros no sumen ante el Capo de Provincia.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) el entrenador Gustavo Álvarez, que dirigirá su último partido en el cuadro laico, ya tiene todo adelantado para la visita a la Región de Tarapacá.

Incluso probó el equipo titular, el que tendría dos cambios en comparación al empate (1-1) del martes contra Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Un cambio obligado será la salida del suspendido Felipe Salomoni por acumulación de tarjetas amarillas (5), que según La Magia Azul sería reemplazado por Maximiliano Guerrero, quien superó una molestia física.

También en mediocampo volvería Matías Sepúlveda que había sido expulsado ante O’Higgins. Ahora entraría en desmedro del defensa Nicolás Ramírez.

La probable formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

Maximiliano Guerrero reaparecería en la formación de la U. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cundo y a qué hora es el partido de Deportes Iquique vs. U. de Chile?

El partido de Deportes Iquique contra Universidad de Chile está programado para el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

