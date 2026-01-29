Universidad de Chile inicia una nueva etapa este viernes 30 con el debut oficial de Francisco Meneghini como director técnico, en un duelo exigente ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

El estreno del Romántico Viajero genera altas expectativas en el mundo azul, luego de semanas de trabajo intenso y ajustes tácticos en la pretemporada que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Azul, en Pirque y en Perú.

Tras la partida de Gustavo Álvarez, el ex DT de O’Higgins asumió en la U con la misión de devolverle identidad futbolística al equipo y potenciar un plantel que tiene mucha experiencia.

En la previa del compromiso, el entrenador ya tomó su primera gran decisión: definir el once titular con el que arrancará el certamen nacional, marcando un punto de partida que será seguido con lupa por hinchas y análisis.

El 11 de la U vs Audax Italiano

Ante los itálicos, el estratega apostará por un esquema 4-2-3-1, buscando equilibrio en el mediocampo y fluidez en ataque.

Según pudo confirmar Bolavip Chile, la U saltará a la cancha del Estadio Nacional con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi más adelantados; Octavio Rivero en delantera.

Octavio Rivero será de la partida pese a rumores de una posible lesión | FOTO: Universidad de Chile

En síntesis…