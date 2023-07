Pepe Ormazábal le da sin asco a Fernando De Paul luego de sus dichos en favor de Colo Colo: "Antes de llegar a la U no era nadie"

Una serie de reacciones en el mundo azul ha provocado las declaraciones del actual portero de Colo Colo, Fernando De Paul, quien señaló en ESPN que atajar diez partidos en el cacique, es lo mismo que todo un campeonato en cualquier otro club.

Indudablemente, esas palabras no cayeron bien en los seguidores de la U, quienes entienden que es una especie de “tocada de oreja“, del Tuto a su pasado en los estudiantiles, donde incluso llegó a ser el capitán en la temporada 2021.

Uno de los que reaccionó es el reconocido relator, José Pepe Ormazábal, quien en conversación con Bolavip, no dejó pasar la oportunidad de recriminar al ex golero de San Luis y Everton. El comunicador, sostuvo que antes de su llegada en 2016 a los azules, el Tuto no era nadie.

“Una falta de respeto. Es una falta de respeto, antes de llegar a la U, Fernando De Paul no era nadie, la U tiene vitrina. Es una falta de respeto para la U, para la hinchada, para todos”; enfatizó Ormazábal.

A su vez, la reconocida voz del “Azul, azul, azul” afirma que la falta de respeto es para todos los equipos que ha defendido, pero que sin duda, esos dichos iban en dirección a la Universidad de Chile. “Pésimo, es una falta de respeto para los hinchas de los equipos donde ha estado, pero el palo era para la U, claramente“, sostuvo el relator.

De Paul emitió sus dichos en ESPN (Captura ESPN)



Finalmente, reconoce que la idea del golero es quedar bien con su actual equipo y con los seguidores, que no hay nada más tras eso. “Da pena, porque lo que dice es más que nada para ganarse la gallada. Lo que dice el Tuto De Paul es para quedar bien con la gente de Colo Colo, como está siendo titular. Tira agua para su molino”, concluyó Pepe Ormazábal.