La era de Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul arrancó con un mensaje claro hacia las oficinas del segundo piso: no se puede descuidar la cantera.

Mientras el club busca desesperadamente un “9”, el estratega argentino fijó su mirada en lo que ya tiene en casa y exigió celeridad en la renovación del atacante Ignacio Vásquez.

Vásquez terminó el 2024 siendo uno de los puntos más altos en la proyección de la U. Sin embargo, el 2025 no fue igual y casi no tuvo minutos en la segunda temporada de Gustavo Álvarez .

Su desequilibrio por las bandas y su capacidad de romper líneas lo convierten, para Meneghini, en una pieza fundamental del esquema 2026.

La exigencia de Meneghini nace del temor a que se repitan historias pasadas, donde jóvenes talentos partieron por montos menores o simplemente no renovaron. Con ofertas que ya empiezan a asomar desde el fútbol brasileño y mexicano, Paqui quiere que el jugador se sienta valorado y, para eso es menester su renovación.

El rol de Vásquez en la pretemporada

Este viernes 2 de enero, en la primera citación de juveniles, Vásquez junto a sus compañeros escucharon atentamente a Meneghini a quién les dijo que gracias a la regla del Sub-21 deben entregarse al máximo cuando les toque “aunque sea un minuto” en la cancha.

Para la dirigencia, la renovación es un tema de “Estado”. Saben que perder a Vásquez bajo el mando de un técnico que potencia juveniles sería un error histórico. Las negociaciones ya están en curso y se espera que antes del debut en la Sudamericana contra Palestino, la firma esté estampada.

¿Cuándo termina contrato Ignacio Vásquez en la U?

El formado en Cobresal termina contrato en abril de 2026, por eso la urgencia en Universidad de Chile de renovar el vínculo.