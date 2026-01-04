Universidad de Chile ya se encuentra bajo las órdenes de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, nuevo entrenador de los azules quien llegó esta temporada para reemplazar a Gustavo Álvarez quien dejó voluntariamente su puesto pese a tener contrato vigente.

El Mercado de Fichajes de Universidad de Chile está un tanto lento, en donde la única llegada confirmada es la de Eduardo Vargas. Eso sí, y según pudo averiguar Bolavip Chile, Juan Martín Lucero estaría prácticamente listo para sumarse a ‘Turboman’.

Mateo González se va de la U. | Foto: Photosport

Las salidas, por otro lado, han marcado el Mercado de Fichajes azul y, en esa línea, ahora se producirá un nuevo éxodo: “Está prácticamente todo acordado, es cosa de firmar la documentación. Agradecer a la gente de la U que ha facilitado las cosas y a Deportes Concepción también”, avisó Marcos González en conversación con Bolavip Chile sobre Mateo González, su hijo.

Mateo, quien fue convocado en Copa Chile para formar parte del plantel azul, no seguiría esta temporada bajo las órdenes de Paqui y buscará sumar minutos en el sur: “Quedan detalles por limar, pero en un principio sería al menos por un año”, avisó su padre.

Así las cosas, un nuevo canterano de Universidad de Chile deja el CDA para buscar minutos y continuidad que, difícilmente, hubiese encontrado en un plantel donde hay muchas figuras y poco espacio para jugadores emergentes.

