Pese a la dura derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el Estadio Nacional por la fecha 13 del Campeonato Nacional, los hinchas azules siguen ilusionados con al final de temporada poder levantar el título.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Álvarez se preparan en el Centro Deportivo Azul (CDA) para lo que será el encuentro ante Ñublense de Chillán, el cual se disputará en el Estadio Nacional.

JUGADORA DE LAS DIABLAS HABLA POR SU AMOR POR LA U

Una de las tantas deportistas que sacaron la cara por Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue la hockista Francisca Tala, integrante importante de Las Diablas.

Fue en una entrevista con 24 Horas Deportes que la médica, que actualmente trabaja en un Cesfam atendiendo a pacientes de la comuna de Huechuraba, le declaró su amor incondicional a la U.

“Yo voy al estadio a ver a la U, me encanta la U. Es un agrado, aparte me encanta que sea (local) en el Nacional. Yo vivo muy cerca, me vengo en scooter de repente a ver los partidos, así que para mí ha sido un lujo volver a ver a la U brillar de nuevo”, manifestó la delantera que tiene más de 140 apariciones vistiendo la camiseta del combinado nacional.

Tala tiene como su gran pasión ir a ver los partidos de Universidad de Chile | FOTO: Instagram

Incluso, recordó que su abuelo José Zacarías, arquero de la década del ’40 e inicios del ’50, vistió la camiseta azul. “Mi abuelo jugó en la U, estuvo antes del ‘Ballet Azul'”, indicó.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.