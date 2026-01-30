Amargo inicio del 2026 para los Azules. Esta noche, Universidad de Chile recibió a Audax Italiano ante un repleto Estadio Nacional en el partido inaugural de la Liga de Primera 2026. Sin embargo, a los 20 minutos el cuadro local ya se quedaba con un elemento menos.

El debut de la U ante los itálicos estuvo marcada por la expulsión de Felipe Salomoni, quien a los 20 minutos del primer tiempo vio la tarjeta roja tras un codazo a un rival, sanción ratificada luego de la revisión del VAR en el Estadio Nacional.

La jugada encendió de inmediato las redes sociales y los hinchas azules no tardaron en manifestar su enojo. En X, varios fanáticos apuntaron directamente al lateral, acusándolo de irresponsable y de “regalarse” en una acción innecesaria que dejó al equipo con uno menos cuando recién comenzaba el partido.

Duras críticas a Felipe Salomoni por la expulsión

Entre los comentarios más repetidos, se leyó que “Salomoni se regaló” mezclando críticas al jugador con reclamos al juez del encuentro. Otros fueron más duros y sentenciaron que “de esta no vuelve más de titular”, reflejando la molestia por una expulsión tempranera en un duelo clave del arranque del torneo.

La indignación fue subiendo de tono con mensajes que derechamente cuestionaron el nivel del futbolista. Frases como “Salomoni es un asco”, “en 25 minutos entregó la camiseta de titular” o que “vive de un gol anulado” circularon con fuerza, apuntando a que su crédito con la hinchada estaría prácticamente agotado.

Algunos comentarios cruzaron la línea y recurrieron a insultos directos y groseros, calificándolo de “burro” o “idiota”, e incluso utilizando descalificaciones personales que evidencian el alto nivel de frustración del público azul tras la acción que condicionó el partido desde temprano.

Así, el debut de la U quedó inevitablemente marcado por la expulsión de Felipe Salomoni y la dura reacción de los hinchas en redes sociales. Más allá del resultado final, el lateral quedó en el centro de la polémica y su continuidad como titular asoma seriamente cuestionada tras un estreno que desató una verdadera tormenta de críticas.

Así fueron las críticas hacia Felipe Salomoni