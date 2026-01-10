Universidad de Chile está trabajando a toda máquina en el mercado de fichajes. En este período y cuanto antes, el cuadro laico quiere asegurar la incorporación de Juan Martín Lucero.

A pesar de que las negociaciones con el delantero argentino están OK, falta lo más importante para que se convierta oficialmente en refuerzo azul: su firma. ¿Qué resta para que la estampe?

Según detalló Globo GE, el experimentado goleador está destrabando su partida desde Fortaleza. El mendocino negocia con la dirigencia brasileña para quedar libre y recalar en Universidad de Chile.

“El delantero propuso una condición para rescindir amistosamente su contrato con Fortaleza: recibir el 50% de los valores adeudados hasta el final de su contrato, que es válido hasta finales de 2027″, lanzó el medio.

“Está dispuesto a renunciar a un año de salario, considerando que aún le quedan dos temporadas de contrato. Sin embargo, Fortaleza no ha aceptado y quiere pagar menos de la mitad del valor de su contrato actual”, agregó.

Juan Martín Lucero está alistando su arribo a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

El esfuerzo de Juan Martín Lucero para llegar a Universidad de Chile

Finalmente, el sitio detalló que el crack trasandino le entregó otra alternativa de pago a su actual escuadra. Todo esto con el fin de asegurar su salida y tomar el avión rumbo a Santiago.

“La propuesta de Juan Martín Lucero de recibir el 50% del valor restante implica el pago en cuotas, teniendo en cuenta que los ingresos del club han disminuido por el descenso a la Serie B del Campeonato Brasileño”, cerró.

