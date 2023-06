Ex 10 de Universidad de Chile se cuadra con Mauricio Pellegrino por lentitud en refuerzos: " No podemos estar dependiendo de si venden o no venden"

Durante este lunes, el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, salió al paso de algunas situaciones y que va relacionada con el tema refuerzos para el segundo semestre en la U.

En la ocasión, el estratega argentino manifestó su incomodidad vinculada a que si el club logra vender a algún futbolista, ahí recién podría existir la posibilidad de realizar alguna incorporación al plantel. “Si tengo que esperar vender para después traer, estamos mal“, afirmó este lunes el entrenador.

Desde luego el mundo azul reaccionó ante esta situación. Uno de ellos fue el ex volante Martín Gálvez, quien en diálogo con Bolavip Chile, estuvo totalmente de acuerdo con la postura de Pellegrino e instó a la dirigencia reforzarse y que ese “gasto”, después se recupera con una futura venta.

“Estoy de acuerdo 100%. Porque hoy día que se pongan y cuando lo vendan, recuperan. Pero no podemos estar dependiendo de si lo venden o no lo venden, porque si no lo venden, seguimos mascando lauchas”, enfatizó el ex futbolista.

El modelo a seguir

Gálvez siguió golpeando la mesa y tuvo palabras hacia los directivos donde desde luego, hay que sacar a relucir la condición de tal para potenciar el equipo de cara a la rueda de revanchas.

“Un club grande que se precie de tal y se supone con dirigentes exitosos con buenos gestores, para eso me pongo yo de dirigente. Es fácil así”, afirmó el Tincho.

Gálvez señala que no se puede depender de una venta para reforzar al plantel (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para los extranjeros, donde hoy por hoy no existe cupo y es imposible pensar en un refuerzo internacional, pero entregó una receta muy particular en la cual, podrían llevar a cabo en La Cisterna.

“Los extranjeros me dan lo mismo, yo jugaría con puros jugadores nacionales así como lo hacen las Chivas de Guadalajara, puros jugadores nacionales, chao los extranjeros“, concluyó un enérgico Martín Gálvez.