Ex delantero de Universidad de Chile sin filtro tras el mal momento del equipo: “Este plantel no tiene categoría ni tampoco mojan la camiseta”

Universidad de Chile hace 5 partidos perdió el rumbo en el fútbol chileno y recién anoche logró sacar un empate por 1-1 ante Curicó Unido. luego de cuatro derrotas consecutivas. Las críticas le llueven a Mauricio Pellegrino, Azul Azul y a todo el equipo sin excepción.

En esa misma línea, Cristián Olguín, exjugador de la U, es categórico respecto al pésimo momento que vive el cuadro azul en el Torneo Nacional y es tajante sobre el nivel de los futbolistas que representan al Romántico Viajero.

“Este plantel de la U no tiene categoría ni tampoco mojan la camiseta, no tiene nada y los jugadores no representan de buena forma la camiseta de la U y eso es una lástima”, disparó “Cepillín” en diálogo con Bolavip.

Cristián Cepillín Olguín es categórico con el plantel de Universidad de Chile (Archivo)

El campeón con Universidad de Chile en 1989 fue claro también sobre lo que pasa actualmente con los azules: “A veces juegan bien, es cierto, pero también tienen que lidiar con la mala suerte“, agregó.

Hasta siempre, Pellegrino

Olguín lamenta el complejo momento que vive la U en el Torneo Nacional, ya que está fuera de toda competencia internacional para 2024. El exjugador azul entrega su mirada sobre qué debe pasar con Pellegrino

“Es una lástima, es una lástima, pero si no tiene respuesta el grupo de jugadores va a tener que renunciar Pellegrino (…) Personalmente, me gustaría que siguiera, pero los jugadores no calzan en este proyecto”, agregó.

En el mismo sentido, Olguín le da un nuevo palo a los jugadores: “No veo respuesta de ellos, no veo compromiso, nada que se vea en el campo de juego. No sé que pasa en la interna de la U”.

¿Cuántos partidos consecutivos lleva sin ganar Universidad de Chile?

Universidad de Chile hace 5 partidos que no sabe de victorias en el fútbol chileno. En los últimos duelos, el cuadro azul tiene 4 derrotas y un empate.

¿Desde cuándo no gana Universidad de Chile?

Universidad de Chile no gana desde el 8 de julio de 2023. La última victoria fue en Talcahuano por 2-1 ante Huachipato en calidad de visitante.