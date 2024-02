Ex goleador de la U le pega un fuerte raspacachos a Gustavo Álvarez: "No jugamos a nada, es preocupante"

La Universidad de Chile tuvo que luchar más de la cuenta ante Audax Italiano para llevarse los primeros tres puntos en el Campeonato Nacional, encuentro que se disputó en el Estadio Nacional.

El golazo de Cristián Chorri Palacios hizo desatar la algarabía de los casi 32 mil hinchas que llegaron a ver y a alentar al club de sus amores al Coloso de Ñuñoa.

Pese a no tener un buen partido, Gustavo Álvarez se mostró contento por la entrega de sus jugadores, pese a terminar el compromiso con 10 jugadores: fue expulsado Luciano Pons.

Álvarez entregándole indicaciones a sus jugadores | FOTO: Andres Pina/Photosport

CRISTIÁN OLGUÍN SE PREOCUPA POR EL NIVEL DE LA U

Cristián “Cepillín” Olguín, ex atacante del Romántico Viajero, no tuvo filtro a la hora de evaluar el rendimiento del elenco universitario ante los itálicos.

“Solamente lo más positivo es el triunfo, pero no jugamos a nada otra vez. Me preocupa el funcionamiento del equipo porque no jugamos a nada otra vez. Es preocupante”, resaltó.

“Rescato los primeros minutos de Assadi, pero no hay nadie rescatable y lo más positivo es el triunfo”, sentenció.

¿QUÉ SE LE VINE AHORA A LA UNIVERSIDAD DE CHILE?

El siguiente desafío para la U será visitar a Deportes Copiapó el próximo lunes 4 de marzo a las 19:00 horas.