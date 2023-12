Ex Universidad de Chile le da con todo a Mauricio Pellegrino: "No se si es un técnico de nivel internacional"

Finalizó la temporada 2023 para Universidad de Chile y si bien se despidió con un triunfo por tres tantos a uno ante Ñublense, no se pudo obtener la clasificación a copas internacionales sumando así, tres años consecutivos sin participaciones.

El análisis que puede existir son muchos y uno de ellos lo hizo el ex futbolista de la U, Francisco Las Heras, quien en diálogo con Bolavip Chile sostuvo que en términos genéricos, este año para los azules fue sin duda, un poco mejor que los pasados.

“Comparativamente con otros años, ha sido mejor. Años anteriores estuvieron a punto de bajar a segunda y hoy tuvieron opciones de llegar a una copa internacional”, sentenció Las Heras.

Pancho Las Heras critica con todo a Mauricio Pellegrino

Sobre el desempeño y el paso del técnico argentino Mauricio Pellegrino por Universidad de Chile, Pancho Las Heras tuvo fuertes conceptos para lo que fue esta temporada de los estudiantiles, con el trasandino bajo al mando.

En la oportunidad no tuvo doble discurso y reiteró que el equipo no jugó a nada y hasta, llegó a dudar de la capacidad del ex Vélez Sarsfield como estratega y que el mejor partido que hicieron en la temporada, nunca pudo repetir ese funcionamiento.

“El equipo de la U es un desastre, no juega a nada y ya está bueno de Pellegrino, no se si Pellegrino es un técnico de nivel internacional, ¿Cómo no se dio cuenta que lo que había que hacer era como jugó ante Universidad Católica? No lo hizo”, afirmó el ex Ballet Azul.

Ahondando en aquello, comentó de manera resignada que su esquema perjudicaba a ciertos jugadores y que convirtió a los universitarios en un equipo más de reacción.

“Se metía siempre de mitad hacia atrás dejando a Palacios solo y él no va a hacer nada. La U se convirtió en un equipo de reacción, siendo que históricamente somos un equipo de acción”, cerró Las Heras.

Pancho Las Heras fue extremadamente crítico con Pellegrino (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Pellegrino en la U?

Cerrado el ciclo de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile, es necesario realizar el desglose de su campaña entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde con los diez goles a Deportes Chimbarongo, en algo se decoró una campaña que fue mediocre.

En total, dirigió 32 compromisos oficiales con 12 triunfos, 8 empates y 12 derrotas. En total, su equipo anotó 50 goles y recibió 48 conquistas. El promedio de su campaña fue de 45,8%.