Universidad de Chile sigue trabajando para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026, y uno de los nombres que más ha sonado es el delantero argentino Juan Martín Lucero, actualmente en Fortaleza de Brasil.

La posible llegada del “Gato”, como apodan al ex Colo Colo, ha generado gran expectativa entre los hinchas, aunque no ha estado exenta de problemas por la demora en destrabar su situación con Leão do Pici.

Mientras tanto, el Romántico Viajero y el director técnico Francisco Paqui Meneghini cuentan con dos delanteros confirmados en el plantel: Octavio Rivero y Eduardo Vargas, quienes ya se encuentran en Pirque realizando la pretemporada azul.

Octavio Rivero fue el último delantero en sumarse al plantel laico | FOTO:Universidad de Chile

Es en este contexto que surgen las comparaciones entre los tres atacantes y las discusiones sobre quiénes podrían ocupar los puestos titulares.

Rodrigo Gómez habla de Juan Martín Lucero y lo compara con Octavio Rivero

En este escenario, la opinión de referentes del fútbol chileno resulta clave. Rodrigo Gómez, exjugador de Universidad Católica y exintegrante de La Roja, entregó un análisis en Metrópolis AM de Radio La Clave sobre las características de Lucero y su posible impacto en la U.

“A mí me parece que Juan Martín Lucero es un jugador distinto, un jugador muy completo, hace muchos goles, se asocia bien, cabecea bien y tiene un físico atípico de los delanteros que vienen a jugar a nuestro país”, afirmó Gómez.

El exfutbolista también destacó las diferencias con Rivero y cómo Lucero podría encajar en el esquema azul: “Yo creo que Lucero está por sobre por lo que hace Octavio Rivero. Tienen condiciones distintas; yo a Rivero lo veo mucho más parecido al juego de Eduardo Vargas y creo que Vargas se complementaría mejor con Lucero que con Rivero.”

Con esto, Gómez proyecta un ataque más versátil y potente para la U, subrayando que la posible llegada del argentino no solo aportaría goles, sino también jerarquía y capacidad de asociación en la ofensiva.

En síntesis…