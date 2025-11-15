El nombre de Francisco Salinas se instaló con fuerza en el mercado de fichajes luego de su gran temporada en Coquimbo Unido, donde ha sido uno de los laterales derechos más regulares de la Liga de Primera 2025.

Con solo 25 años y su llamado a la Selección Chilena, su nombre empezó a aparecer en la órbita de los equipos grandes, particularmente Colo Colo y Universidad Católica, ambos en búsqueda de reforzar la banda.

Por su parte, el futbolista se ha mostrado contento por su campaña con los Piratas. “Ha sido un año muy lindo, ya salir campeón cuatro fechas antes es como un sueño y es mi primer título, así que estoy muy contento porque gracias a Dios me están saliendo las cosas. Venía del ascenso así que necesitaba un año así de lindo“, dijo en conversación con el canal oficial del Equipo de Todos.

Francisco Salinas ha disputado 36 partidos oficiales, ha marcado 6 goles y ha aportodo con 3 asistencias | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Rodrigo Gómez y el futuro de Francisco Salinas de Coquimbo Unido

En ese contexto, una voz autorizada del mundo cruzado, Rodrigo Gómez, campeón de la Copa Interamericana 1994, Copa Chile 1995 y Torneo de Apertura 1997, entregó su visión y sorprendió al inclinarse por un destino distinto para el lateral oriundo de San Felipe.

En conversación con Bolavip Chile, el exvolante de la UC fue claro respecto al futuro del jugador. “Son dos equipos que necesitan lateral derecho. Lo veo más en Colo Colo porque la Católica creo que va a renovar a Asta-Buruaga y tiene a un jugador de proyección como Arancibia”, lanzó el ex jugador de La Roja.

Sobre el nivel del futbolista y su crecimiento en el último año, Gómez no dudó. “Francisco Salinas es un gran jugador, tuvo una gran temporada en Coquimbo Unido, tiene un gran futuro, pero yo creo que Colo Colo y la Católica necesitan laterales que defiendan bien”, agregó.

Finalmente, explicó por qué lo imagina vestido de blanco y no de cruzado. “Más que por el sistema de juego, se va a definir por la necesidad que tengan cada uno y ahí lo veo más en Colo Colo.”.

En síntesis…

Rodrigo Gómez analizó el futuro de Francisco Salinas tras su gran temporada en Coquimbo Unido y aseguró que ve al lateral más cerca de Colo Colo que de Universidad Católica.