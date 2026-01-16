El primer partido oficial de Colo Colo ante Olimpia en la Serie Río de la Plata sigue dejando conclusiones interesantes tanto para el cuerpo técnico de Fernando Ortiz como para quienes analizan el rendimiento del plantel albo en esta etapa de preparación.

En ese escenario, los partidos amistosos han servido no solo para ajustar el funcionamiento colectivo, sino también para observar con mayor detalle a los refuerzos que llegaron para potenciar al conjunto Popular, varios de ellos aún en fase de adaptación.

Uno de esos nombres es el de Joaquín Sosa, defensor que tuvo su estreno oficial con la camiseta del Cacique y que, pese a tratarse de su primer partido, dejó sensaciones positivas en su presentación.

Joaquín Sosa estuvo hasta el minuto 26′ de la segunda parte en cancha | FOTO: FocoUy/Photosport

Rodrigo Gómez aprueba el debut de Joaquín Sosa en Colo Colo

El rendimiento del zaguero no pasó desapercibido para el análisis posterior. En el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, el exfutbolista Rodrigo Gómez valoró de manera positiva el debut del ex Independiente de Santa Fe de Colombia.

“Me encantó el partido de Joaquín Sosa. Era su primer partido en Colo Colo, jugó muy bien, demostró que tiene buena técnica, que se ubica bien, que marcó bien y ganó los mano a mano”, sostuvo el exseleccionado chileno.

En el cierre de punto de vista, Gómez agregó que “fue un check de uno de los jugadores que conocemos menos“.

En síntesis…

Joaquín Sosa tuvo un auspicioso debut con la camiseta de Colo Colo, actuación que fue destacada por Rodrigo Gómez, quien valoró su rendimiento individual y su rápida adaptación en el primer amistoso de la temporada.