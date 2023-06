Federico Valdés no duda de su preferencia en la antesala del Clásico Universitario: "Assadi y Osorio me gustan más que Guerra"

A poco de disputar los restantes 60′ minutos del duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica, muchos ya cuentan las horas para por fin, vivir este compromiso y, desde el mundo azul, poder quedarse con los tres puntos.

Y para sentir el pálpito, Bolavip Chile dialogó con el ex presidente del club, Federico Valdés, quien contestó nuestro llamado desde Nueva York para hablar de su gran pasión, la U.

Sobre el partido ante la UC reconoció estar “nervioso, como siempre. Uno nunca está tranquilo antes de los clásicos”, dijo Valdés, quien agregó que “ganar, sería tremendo. Tenemos razonables posibilidades”, manifestó.

¿Lucas Assadi, Darío Osorio o Nicolás Guerra?

Pese a la lejanía, el ex timonel laico está al tanto de lo que realiza la U y desde luego, tuvo palabras para las joyas azules, Darío Osorio y Lucas Assadi, como también de otro formado en los estudiantiles y que no ha tenido un buen rendimiento, como lo es Nicolás Guerra. Valdés, no dudó en dar a conocer su preferencia.

“A mi, Osorio y Assadi me gustan bastante más que Guerra. Quizás los nervios lo traicionan, pero no ha estado a la misma altura de los otros jugadores”, fue el diagnóstico lapidario del presidente campeón de la Copa Sudamericana 2011.

El ex presidente azul, reconoce que está nervioso por el clásico ante la UC (Photosport)

Sobre si Darío Osorio debiese ser vendido o no, Valdés afirmó que “uno siempre quisiera esperar, que los jugadores madurasen y nos ayudaran a ganar títulos, pero depende de la oferta. Si al jugador le ofrecen algo que literalmente le resuelve la vida y le conviene al club, es difícil rechazarla. A todos nos gustaría que se quedasen cinco años más, pero es difícil en un mercado exportador como el chileno”, aseguró el ex timonel.

En relación a Lucas Assadi, indicó que “con él es lo mismo, son dos jugadores de tremenda proyección, espero que se vayan a jugar a un fútbol más desarrollado y eso va a permitir que ellos maduren y sean aporte más adelante a la selección”, concluyó Federico Valdés.