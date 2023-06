Una de las mayores interrogantes hoy por hoy en Universidad de Chile es determinar cuál es la real posición de Darío Osorio, quien no ha podido reeditar en este 2023, lo mostrado en la temporada anterior cuando debutó en el profesionalismo.

Extremo por derecha, por izquierda, acompañando al centrodelantero, volante interior y hasta de lateral volante, son algunas de las ubicaciones en las cuales se ha visto a La Joya de Hijuelas en la cancha.

En Bolavip Chile tuvimos la oportunidad de reunir diversas voces ligadas al mundo azul, quienes se refirieron sobre en qué zona, Osorio podría sentirse más cómodo y por cierto, ayudar al equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Es tarea del técnico adaptarlo

El ex central, Marcos González fue más cauto con el concepto de “dar libertad” a un jugador como Darío, pero es tarea de Pellegrino dar con la posición correcta del futbolista.

“Lamentablemente no lo vi en inferiores. Pero debemos hacerlo sentir bien donde mejor lo ha hecho y eso es algo que él debe responder. Hoy en día la libertad en el fútbol es escasa, pero ¿A qué le llamamos libertad? Es imposible no tener responsabilidad defensiva en estos tiempos, pero ahí es tarea del técnico adaptarlo en una posición que le agrade y a la vez, me ayude en mi esquema defensivo”, cerró el Lobo del Aire.

Por la izquierda y libre

No es un pregón ideológico, si no una postura en relación a la pregunta y fue el ex técnico campeón con la U, César Vaccia quien la respondió. Para el sanantonino, Pellegrino debe dar plena libertad, al igual que, guardando las proporciones, Lionel Messi.

“Desconozco los gustos del entrenador, pero a mi me encantaría por el sector izquierdo, pero libre. Un delantero, pero libre, que se recoja y ahí él vea su posición. Guardando las proporciones, como Messi que juega por derecha, por el centro, etc. Hay que dar esa libertad”, sostuvo Vaccia.

Con perfil cambiado anotó un golazo

Diferente es la visión del ex delantero, Cristián Olguín. El recordado Cepillín, sostiene que el 11 azul debe jugar por la derecha ya que es ahí donde el jugador se perfila mejor y hasta llega para anotar verdaderos golazos.

“Su mejor momento fue por la derecha con perfil cambiado, porque llega bien arriba, remata y jugó bien. Se perfila bien para pegarle con su pierna hábil. Las veces que lo vi ahí anotó un golazo”, afirmó Olguín.

Por la derecha, perfil cambiado. Así le anotó un golazo a Cobresal el año pasado (Photosport)

Le haría muy bien ir a jugar a préstamo

Si bien, el ex atacante Mauricio Illesca cree que Osorio debe jugar por la izquierda en cualquiera de sus variantes de mediocampo hacia arriba, entregó una particular visión y que esta va de la mano que al jugador le haría muy bien una salida a préstamo, porque cosas externas lo han complicado.

“Ha mostrado mayor cualidad cuando hace el recorrido por la banda, creo que podría ser un extremo. Tiene una cualidad estilo Rabiot, el francés, que aparece entre líneas, ocupa los carriles interiores, tiene velocidad, control de balón en movimiento entonces él debe ser un jugador que así va generando espacios hacia adelante, pero que lo haga por izquierda. Pero esto es confianza, ya que aún no muestra su potencial, no soporta un partido intenso y debe mejorar esos aspectos. Aún es un jugador juvenil. Siento que a él, le haría muy bien ir a jugar a préstamo, porque hay cosas externas que lo han hecho salirse y el problema no es del niño”, cerro Illesca.