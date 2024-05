Fernanda Pinilla no se olvida de la U, lanza "palito" a Colo Colo y explica la gran diferencia entre el fútbol chileno y mexicano

Fernanda Pinilla, otrora capitana de Universidad de Chile, fue oficializada en enero de 2024 como la nueva refuerzo del Club León, equipo con el cual cayó en los cuartos de final en el último torneo mexicano.

A raíz de su arribo a la ciudad de León, la seleccionada chilena se transformó en la segunda futbolista nacional que juega en la Liga MX Femenil desde su creación en 2017, un verdadero hito para nuestro país.

Fernanda Pinilla celebrando su tanto con la camiseta del León | FOTO: León de México

FERNANDA PINILLA SIGUE APRECIANDO A LA U Y TIRA SU PALITO A COLO COLO

Si bien ya han pasado varios meses de su partida del Centro Deportivo Azul (CDA), la verdad es que defensora le demuestra cada vez su cariño a Las Leonas, y esta vez no fue la excepción en una entrevista con ESPN Chile.

“Yo tuve la fortuna de estar en la U que es el mejor equipo de Chile y no tiene nada que envidiarle al equipo que estoy (León de México). Sin embargo, son dos o tres equipos de Chile que tienen las condiciones óptimas para poder desempeñarse y los demás tienen que estar peleando por una cancha para entrenar e indumentaria”, manifestó la “Científica”.

“Acá yo cuento con nutricionista, psicólogo, análisis de los partidos, y lo que he notado diferente es que es muy intensa y marca mucho la diferencia. En Chile habían partidos que la carga física no era tan alta y en México salía en todos los partidos que me quería matar”, sentenció.

LOS NÚMEROS DE FERNANDA PINILLA EN SU PASO POR LA U

Fernanda Pinilla se había transformado en una de las referentes del equipo laico, donde alcanzó a disputar 144 partidos, en los cuales pudo convertir 48 goles y levantar dos títulos (Apertura 2016 y Campeonato Nacional 2021).