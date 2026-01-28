Universidad de Chile tiene todo listo para medirse ante Audax Italiano en su debut por la Liga de Primera 2026. Para dicho encuentro, la escuadra estudiantil recuperó a una de sus principales figuras.

¿De quién se trata? Se ausentó de los compromisos amistosos de la pretemporada debido a una lesión, pero ya está en forma. Ese es el caso de Gabriel Castellón.

En conversación con Radio ADN, el portero de 32 años confirmó que está a disposición de Francisco Meneghini para ser desde el arranque ante los itálicos. Dejó atrás las dolencias.

“Ya me siento bien. El lunes empecé a entrenar de manera normal, así que ya estoy habilitado para poder jugar. Voy a pelear por el puesto, dependerá del entrenador”, indicó.

Luego, el guardavallas agregó: “Nos hemos preparado de buena manera para dar una buena impresión el viernes y poder ganar. Nuestro objetivo este año es ganar todo lo que venga”.

Gabriel Castellón está disponible para jugar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile debutará ante Audax Italiano

El enfrentamiento entre azules e itálicos, válido por la jornada inicial de la Liga de Primera, está pactado para este viernes 30 de enero. Se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que en desmedro de Gabriel Castellón, el portero de Universidad de Chile en los partidos amistosos fue Cristopher Toselli. Este último alternó con Ignacio Sáez.

