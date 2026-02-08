Universidad de Chile y Huachipato se encuentran empatando 1-1 tras los primeros 45 minutos del duelo válido por la Fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

El gol de la U llegó a los 13 minutos gracias a Eduardo Vargas, quien aprovechó su oportunisto tras un centro-arco de Diego Vargas para poner al cuadro azul en ventaja. Sin embargo, la paridad no tardó en llegar: Maximiliano Gutiérrez anotó a los 35 minutos, marcando el 1-1 parcial.

Maximiliano Gutiérrez celebra su gol a la U con sus compañeros | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Gabriel Castellón es criticado tras el gol de Maximilano Gutiérrez

Durante gran parte del primer tiempo, un jugador se había ganado los elogios de los hinchas del Romántico Viajero: Gabriel Castellón. El portero mostró seguridad bajo los tres palos y realizó atajadas claves que mantenían el arco en cero.

Sin embargo, en el gol de Gutiérrez, Castellón mostró cierta desatención, lo que generó críticas inmediatas de los simpatizantes de la U en redes sociales.

Con este empate parcial, el equipo de Meneghini buscará recuperar la ventaja y mantener la concentración en la segunda mitad, con la intención de sumar puntos importantes en un inicio de temporada que ya comienza a mostrar intensidad y emociones fuertes.

Los comentarios en contra de Gabriel Castellón: