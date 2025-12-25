Universidad de Chile debe tomar una importante decisión en el mercado de fichajes. La cúpula estudiantil tendrá que determinar qué hacer con uno de los jugadores que termina su contrato.

¿De quién se trata? Arribó a comienzos de 2025 a la institución y su préstamo ya concluyó, por lo que tiene su futuro en vilo. La incertidumbre sobre el próximo paso de Rodrigo Contreras es alta.

Según detalló el periodista Pipe Sierra en Sin Boleta, el interés de Millonarios por el delantero de 30 años se ha ido disipando. La directiva del elenco colombiano pierde la paciencia de a poco.

“Me dicen que en los últimos días ha dejado de haber esa comunicación fluida que estaba. Se supone que el 20 (de diciembre) se vencía el plazo para que Universidad de Chile ejecutara la opción de compra”, comenzó señalando.

“Millonarios tiene la sensación, que está esperando ver qué le propone Universidad de Chile y está, más o menos, utilizando la oferta de Millonarios. Eso no ha gustado“, agregó.

Rodrigo Contreras mantiene en duda su continuidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Seguirá en Universidad de Chile? La situación de Rodrigo Contreras

Finalmente, el comunicador aseveró que Millonarios ha calmado su deseo por el oriundo de Tucumán. Si bien sigue latente la posibilidad de incorporarlo a sus filas, no es prioridad ni mucho menos.

“Lo tenían como una de las opciones, no me lo vendieron como el plan A. Lo ven como que se ha ido enfriando con el paso del tiempo. No sé si se va a terminar concretando. Se ha ralentizado“, cerró.

Cabe consignar que Universidad de Chile analiza extender su préstamo. El jugador en cuestión pertenece a los registros de Deportes Antofagasta hasta fines de 2026.

En resumen:

Aunque el nombre de Contreras sonó con fuerza para reforzar al gigante colombiano, el periodista Pipe Sierra reveló que las negociaciones se han estancado debido a la estrategia de la U y del propio entorno del jugador: