Universidad de Chile sumó un nuevo duro golpe dentro del Campeonato Nacional, en donde el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino cayó por 2-1 ante Unión La Calera, sumando así su sexto partido sin saber de triunfos.

A lo que fue este duelo, el periodista Francisco Eguiluz analizó en el programa ‘Todo Es Cancha’ en Youtube el desempeño de los Universitarios, en la que ninguneo en cierta manera la falta de liderazgo en el equipo.

“Más allá de las alabanzas al sistema defensivo y el buen momento de Casanova en el primer semestre, me parece que ver quien tiene la jineta de capitán en la U, te resume un poco las carencias futbolísticas de la U”, partió señalando Eguiluz.

Siguiendo en esa línea, el comunicador lanzó sus dardos en Casanova “un muchacho que no es formado en la U, que lleva dos o tres años jugando ahí, que nunca fue titular hasta que volvió de la lesión del año pasado”.

Fuentealba ha sido uno de los destacado en la U | Foto: Photosport

El periodista hincó el diente en lo que es el mal momento de los ‘Azules’, en la que en los últimos partidos ha demostrado su falta de jerarquía dentro del plantel en esta segunda parte del año.

“Tú te empiezas a dar cuenta que hay carencias futbolísticas tremendas, ya cuando tú tienes que cambiar al arquero, porque el arquero no estabas atajando nada y lo convertiste en figura al que ingresó recién, porque si no es por Toselli, la U se come cinco con La Calera”, detalló.

Finalmente, Eguiluz le dejó un feroz mensaje al entrenador de la Universidad de Chile, en la que pidió a gritos la titularidad de Jeisson Fuentealba, a quien encuentra un jugador que hoy por hoy no puede estar en el banco.

“El hincha de la U el fin de semana incluso echo de menos a Ojeda, así de mal juega la U. El chico Cordero devolvió inmediatamente la camiseta del fin de semana. Es inexplicable que Jeisson Fuentealba no tenga minutos en la U, que entre en los segundos tiempos, el juega 10 minutos y te los cambia”, cerró.