Universidad de Chile trabaja a toda máquina para enmendar el camino en la Liga de Primera 2026. El cuadro azul aún no suma victorias en el certamen local, lo que incomoda a Francisco Meneghini.

Sin embargo, el entrenador argentino confía plenamente en su trabajo y en el de sus dirigidos. Es por ello que defendió a dos jugadores, los que recibieron críticas en la caída 2-1 ante Huachipato.

En conferencia de prensa, el DT abordó los casos de Lucas Assadi y Javier Altamirano. ¿Qué espera de ellos en el gramado de juego? ¿Son compatibles en su sistema? Respondió sin problemas.

“Son jugadores que se mueven entrelíneas. Lucas, principalmente para recibir y atacar a la defensa. Claramente es lo que mejor hace, con su cambio de velocidad, con sus recursos técnicos”, comentó.

En dicha línea sobre la promesa azul, agregó: “Lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvo una acción muy buena atacando el área por la centro-izquierda”.

Lucas Assadi y Javier Altamirano fueron respaldados por el DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Una dupla que lo ilusiona en Universidad de Chile

Finalmente, el estratega universitario se refirió a Javier Altamirano y reiteró su tranquilidad sobre la labor de ambos volantes ofensivos. Está convencido de que le entregarán frutos.

“Javier también, en esa mediapunta, en ese juego entrelíneas, quizás un jugador más asociativo. Lo que buscamos de ellos es que jueguen entrelíneas, que reciban a espalda de los mediocampistas rivales”, reflexionó.

“Con la diferencia de que Javier baja un poco más y está bueno que lo haga, porque puede aportarnos a clarificar la construcción del ataque (…) Son dos jugadores que nos pueden dar mucho en el juego entre líneas“, cerró.

En resumen: