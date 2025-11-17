La Selección Chilena cortó el largo invicto que ostentaba Rusia y derrotó al conjunto euroasiático en su propia casa, toda vez que Chile se impuso por 2-0 con goles de Gonzalo Tapia en el primer tiempo y Ben Brereton Díaz en la segunda parte.

Uno que ingresó en el segundo tiempo fue Agustín Arce, quien también formó parte del plantel de La Roja que disputó el Mundial Sub 20 donde quedaron eliminados en los octavos de final a manos de México.

Fue precisamente el jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile y que milita en Deportes Limache en que valoró el triunfo ante el conjunto ruso: “La victoria es un envión anímico para el grupo”, dijo.

Arce le hizo un queque a Córdova. | Foto: Photosport

La sorpresa, en todo caso, vino cuando le lanzó un inesperado piropo a Nicolás Córdova, cuestionado entrenador interino de la Selección Chilena: “Me ha mejorado como jugador los años que llevamos juntos, he tenido un crecimiento muy grande”, dijo.

Si bien la ANFP tiene como meta tener un entrenador titular para el mes de marzo del año 2026, Nicolás Córdova seguirá dirigiendo a La Roja adulta hasta que eso suceda y su nombre no genera mucho consenso por parte de los hinchas.

Más allá de la opinión de los fanáticos, lo cierto es que La Roja acumula dos victorias consecutivas en amistosos y este martes irá por la tercera cuando tenga que enfrentar a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

