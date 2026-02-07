Universidad de Chile alista los últimos detalles para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2026. En dicho compromiso, un canterano azul tendrá una oportunidad de oro.

¿Qué pasó? Ante las tres bajas que tendrá el conjunto estudiantil, un formado en casa se ganó un puesto en la lista de citados. Juega en el mediocampo y fue parte de la pretemporada: su nombre es Agustín Arce.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el volante de 21 años es una de las grandes sorpresas del cuerpo técnico de Francisco Meneghini para el viaje a Talcahuano.

Luego de no sumar participación en el empate 0-0 ante Audax Italiano, el mundialista sub-20 fue incluido en la delegación universitaria que emprenderá rumbo hacia el sur del país. Espera tener minutos.

Cabe consignar que Agustín Arce estuvo en Perú para medirse versus Universitario de Deportes. Fue estelar en el segundo encuentro, que terminó en victoria 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.

Agustín Arce fue citado para el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile tendrá duras bajas ante Huachipato

Cabe consignar que la escuadra laica no tendrá a Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni ante el elenco acerero. Mientras el primero se lesionó, los otros dos mencionados están sancionados.

Dicho enfrentamiento entre Universidad de Chile y Huachipato, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, se realizará este domingo 8 de febrero. Será desde las 12:00 horas en el Estadio CAP-Acero.

