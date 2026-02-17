Universidad de Chile ya piensa en el duelo contra Deportes Limache por la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil tendrá que ganar sí o sí para enmendar el camino en la lucha por el título.

En la previa de dicho encuentro, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini goza de un importante retorno. ¿De quién se trata? Un histórico del conjunto azul volvió a entrenar con sus compañeros.

Según informó TNT Sports, ese es el caso de Marcelo Díaz. Tras ser sometido a una cirugía en sus recientes vacaciones, el experimentado mediocampista se pone puesta a punto para ser citado por el DT argetino.

“La novedad es que Marcelo Díaz empezó a entrenar finalmente a la par del grupo, tras superar las pequeñas molestias tras la intervención quirúrgica que tuvo en diciembre”, lanzó el medio.

Luego, agregó: “Además, Felipe Salomoni dejó atrás los dos compromisos de suspensión que pesaban sobre el lateral izquierdo por su expulsión ante Audax Italiano en el debut“.

Marcelo Díaz está disponible para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportes Limache

Tal enfrentamiento mencionado entre azules y cerveceros, válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, se jugará el domingo 22 de febrero. Está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen: