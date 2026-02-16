Universidad de Chile comienza a enfocarse en el duelo ante Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. En dicho encuentro, el conjunto estudiantil tendrá una prueba de fuego.

Y no solo en lo futbolístico, sino que también en las graderías. Luego de los incidentes ante Audax Italiano, el elenco azul volverá al Estadio Nacional, pero con una sanción: no podrá contar con público en la Galería Sur.

Dicho sector del recinto deportivo (puertas 11 a 18) estará clausurado, lo que obligó a un cambio en la organización del evento, específicamente referida a los abonados. Así lo informó el cuadro universitario a través de redes sociales.

“Todos los abonados de dicha localidad serán reubicados excepcionalmente en Galería Norte (…) Esta reubicación aplica única y exclusivamente para este partido”, indicó la institución.

Luego, agregó: “Finalizado el encuentro, los abonos mantendrán su localidad original en Galería Sur para los próximos compromisos como locales (…) Recordamos que esta decisión tiene como origen una orden de la autoridad“.

Universidad de Chile trasladará a sus abonados en el Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

El castigo a Universidad de Chile

Cabe consignar que tras el enfrentamiento ante Deportes Limache, la cúpula laica tendrá que informar cómo reubicará a los abonados de Galería Sur que sean mayores de 12 años y menores de 65.

¿Por qué? Es parte de la pena vigente de Universidad de Chile para recibir a Universidad de Concepción y Deportes La Serena. Por el momento, este punto no ha sido aclarado por el club.

En resumen: