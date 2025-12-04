Universidad de Chile vive días bastante agitados y todo por lo que han sido las declaraciones de su entrenador, Gustavo Álvarez sobre su futuro y además lo que ha sido el rendimiento del equipo, el que tiene hoy en día a los ‘Azules’ a un paso de quedar sin su cupo a la Copa Libertadores 2026.

A pesar de esto, dentro del plantel buscan alejarse de todo el ruido que suceda fuera de cancha y mantienen el foco en lo que es su último duelo ante Deportes Iquique y luego dar cabida a lo que son los otros temas que se alejan de lo futbolístico en el ‘Romántico Viajero’

En esta jornada, el volante y capitán, Marcelo Díaz habló con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul, en la que se alejó del ruido mediático y en el que señala que solo apunta al crecimiento de la Universidad de Chile de aquí para adelante.

“A mí me preocupa lo mejor para el club y hoy en día creo que estamos bien, estamos muy bien, vamos a seguir creciendo, que no quepa ninguna duda. Puedo irme el día de mañana yo, seguramente va a llegar otro jugador o se va a quedar otro y la intención será que esta bola de nieve siga avanzando con positivismo y con un éxito del club que quiero coronar en nuestro centenario”, remarcó.

Díaz y su gran deseo | Foto: Photosport

Díaz y su gran desafío para el centenario de la U

Finalmente, Díaz expresó su gran deseo para lo que será el centenario del club en el 2027, en la que indicó que espera que para aquel momento se trabaje con todo para iniciar el anhelado proceso que le otorgue un estadio propio a la Universidad de Chile, en la que avisa que él trabajará con todo en lo que pueda para lograr aquello.

“Me encantaría que pongamos la primera piedra para nuestro estadio, que sería maravilloso como hincha y trabajaré arduamente para lograr eso y meterles en el cabeza a todo el club, a todos los hinchas y todos los que amamos el fútbol, que ese tiene que ser el mejor año de nuestras vidas”, cerró.

En Síntesis…