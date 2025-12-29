Universidad de Chile se encuentra en pleno proceso de definición de su plantel de cara a la temporada 2026, con oficialización de Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo director técnico.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) se evalúa qué jugadores formarán parte del proyecto del entrenador argentino y cuáles tendrán mayor protagonismo en el próximo año.

En este contexto, toma relevancia la situación de Julián Alfaro, delantero de 24 años cuyo pase pertenece a la U y que la pasada temporada estuvo cedido en Everton de Viña del Mar.

Julián Alfaro disputó 11 partidos con la camiseta de los Ruleteros y convirtió tan solo un tanto | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Julián Alfaro podría continuar su carrera en Everton de Viña del Mar

Su desempeño en el club viñamarino llamó la atención del estratega trasandino Javier Torrente, que evalúa seriamente retener al atacante, así lo informó La Estrella de Valparaíso.

“El pase del futbolista de 24 años pertenece a Universidad de Chile, escuadra que pronto anunciará a Francisco Meneghini como su nuevo director técnico, y se espera que rápidamente ‘Paqui’ defina a los jugadores con los que contará para el 2026, dentro de que se prevé que Alfaro no estará considerado“, informaron.

“Cuentan desde la interna de la escuadra oro y cielo, fue el técnico Javier Torrente quien pidió expresamente el retorno del jugador al plantel“, sentenciaron.

