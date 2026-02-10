En medio del mal arranque de Universidad de Chile en la Liga de Primera, Gabriel Castellón sacó la cara este martes en conferencia de prensa para analizar el difícil momento de los azules bajo el mando de Francisco Meneghini, donde la U todavía no conoce de triunfos.

El golero formado en Santiago Wanderers no quiso hablar de fantasmas, pero sí hizo una gran comparación con el ciclo de Gustavo Álvarez. Una frase que sin duda destapa el verdadero problema de la U y que seguramente deja tiritando a Paqui. “No sé si son fantasmas, pero no es el inicio que todos esperábamos por la regularidad del año pasado. Obviamente queríamos y queremos empezar ganando”, comentó de entrada.

La sombra de Gustavo Álvarez sigue penando en el CDA (Photosport).

“Con el profe Gustavo Álvarez había algo más…”

Al momento de analizar las primeras dos fechas, Castellón fue tajante: “Tuvimos el primer partido con Audax, que tuvimos que cambiar muchas cosas. El otro día cometimos detalles y errores puntuales. Eso nos llevó a perder el partido. Es difícil comparar, es un nuevo cuerpo técnico, hay nuevos compañeros. Hay que volver a enlazar y que todo el equipo empiece a funcionar nuevamente”, agregó.

Luego reconoció que el plantel sintió el cambio de mano entre Meneghini y Álvarez. “Es un poco de todo: los nuevos compañeros, nosotros también acoplarnos a ellos. Obviamente la metodología, a lo mejor la diferencia es que con el profe Gustavo había algo más táctico, y ahora tenemos más intensidad, hay un poco de todo… eso tratamos de hablarlo internamente para poder captar rápido la idea. Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”, reconoció el golero de 32 años.

En esa línea, Castellón recalcó en el cambio de idea entre ambos entrenadores: “Somos más un equipo de intensidad, antes éramos más táctico se puede decir. El profe entrega sus ideas, pero pasa por nuestra responsabilidad”. Eso sí, el arquero hizo un fuerte autocrítica: “También tomamos decisiones erróneas y eso lleva que el funcionamiento del equipo se mueva en la cancha. Puede pasar por eso”, cerró.

