Universidad de Chile quiere dejar atrás las campañas que no han estado a la altura de uno de los clubes más grandes del fútbol chileno en el olvido y piensa seriamente en ser un animador y contendor del título en el Campeonato Nacional 2024.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se ha reforzado en distintas líneas y una de la que más ha llamado la atención es el puesto de arquero, en donde es absolutamente inminente la llegada de Gabriel Castellón.

Con Cristóbal Campos fuera de la película, el ex portero de Huachipato tendrá que disputar con Cristopher Toselli el arco azul, donde Johnny Herrera resolvió quién debe ser el titular durante la temporada 2024.

Johnny se la juega por Castellón en el arco azul. | Foto: Photosport

Ante la consulta de Gonzalo Fouillioux sobre quién debe arrancar atajando, Herrera no duda: “Yo creo que va empezar atajando Castellón. Sinceramente creo que empieza atajando Castellón y va a depender de él mantener la titularidad”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El histórico portero de Universidad de Chile, eso sí, menciona el punto clave que le genera incertidumbre con el ex acerero, diciendo que “Al no tener experiencia en equipos grandes, hay incertidumbre. Me gustaría que empezara y terminara y la U fuera campeona”, aportó.

Ni siquiera el pasado caturro señalado por Manuel de Tezanos es factor para Johnny Herrera, quien con mucho respeto señaló que “No tiene relación, con el respeto que se merece la gente de Wanderers… es distinto jugar con 8 mil personas que en la U”, remató.

El 2023 de Gabriel Castellón antes de llegar a U de Chile

El portero de 30 años fue clave en la obtención del título de Huachipato en 2023, donde dijo presente en 28 de los 30 partidos del Campeonato Nacional 2023, concediendo 27 goles y dejando el arco invicto en diez oportunidades.