Este miércoles 27 de agosto se vive una jornada clave en Colo Colo, ya que al término del día el Cacique podría tener confirmado al que será su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón.

Todo se debe a que hay reunión ordinaria de directorio en Blanco y Negro, la que tiene lugar a las 15:00 horas en la Casa Alba, donde uno de los puntos es tomar la decisión por cuáles de los candidatos se van a inclinar.

Esto para luego mandatar al gerente deportivo Daniel Morón a que finalice las negociaciones y así oficializar el arribo del nuevo director técnico, quien tendrá la misión de salvar la temporada y meter al equipo a una copa internacional.

El pasado lunes en la comisión fútbol se presentaron los nombres que están más avanzados y que serían los favoritos para tomar las riendas del cuadro popular.

En la misma cita se descartaron los más rimbombantes, como Martín Demichelis y Gerardo Martino, quienes estarían muy lejos de las posibilidades económicas del cuadro popular.

Los candidatos para ser el nuevo DT de Colo Colo

Quien aparece en primer lugar es el argentino Gustavo Quinteros, quien dirigió al Cacique entre 2020 y 2023, salvándolo del descenso y luego obteniendo cuatro títulos. El santafesino fue el antecesor de Almirón y actualmente está sin club tras un breve paso por Gremio de Porto Alegre.

El DT de 60 años cuenta con el respaldo del bloque oficialista liderado por el presidente Aníbal Mosa, junto a los dos votos del Club Social y Deportivo Colo Colo, quienes se entusiasman con la promoción de juveniles. Recientemente Quinteros ya avisó que le gustaría volver al Monumental.

La segunda opción es el rosarino Pablo Sánchez, de gran conocimiento del fútbol chileno, ya que en nuestro país dirigió entre 2013 y 2024 a Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino.

El Vitamina también está libre tras su salida de Liga de Quito en mayo, club con el que fue campeón de Ecuador en 2024. Su nombre suma adherencia en el bloque Vial/Ruiz-Tagle.

Gustavo Quinteros y Vitamina Sánchez asoman como los favoritos para convertirtse en el nuevo entrenador de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Más atrás aparecen otros candidatos como Pablo Guede, que también dejó huella en Macul. Mientras que la sorpresa es el argentino Fernando Ortiz, de basta trayectoria en el fútbol paraguayo y mexicano. Es más, viene de renunciar al Santos Laguna donde dirigía al delantero. chileno Bruno Barticciotto.