Universidad de Chile tuvo su debut en la temporada 2026 con una fea derrota ante Universitario de Perú, conjunto incaico que lo superó de manera clara por 0-3 en el marco de la ‘Noche Crema’ del elenco peruano.

No solo la U tuvo su debut en la presente temporada, sino que también Francisco ‘Paqui’ Meneghini, director técnico de los azules quien llegó este año para reemplazar la partida de Gustavo Álvarez.

La primera demostración de fútbol del equipo de Paqui no fue buena: no hubo puntos altos, los refuerzos mostraron poca conexión y Lucas Assadi, quien está llamado a ser la gran figura de la U, no tuvo su mejor noche en la capital peruana.

Paqui quedó en deuda tras el debut. | Foto: Photosport

Uno que sacó conclusiones tras el primer traspié de la temporada para la U fue Gonzalo Fouillioux, periodista nacional quien en su cuenta personal de X lanzó: “La primera impresión de la U 2026: me parece un plantel cero diseñado para jugar 4-2-3-1”.

Varios forofos azules concordaron con el profesional de las comunicaciones en sus Redes Sociales, donde muchos se mostraron sorprendidos por el esquema que planteó Paqui para arrancar el compromiso.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Paqui Meneghini tendrá que aceitar las piezas ahora y pensar de lleno en lo que será el debut en la Liga de Primera 2026 pactado para el próximo fin de semana.

En síntesis

