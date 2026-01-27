No hay duda que Gustavo Canales tiene dos amores en Chile, uno es el club que lo hizo saltar a la fama, Unión Española, el otro, la U, donde ganó tres títulos nacionales y la Copa Sudamericana y donde sueña dirigir alguna vez.

El ex delantero conversó con Rodrigo Sepúlveda en su programa de streaming Te lo Cedo, donde el hoy lector de noticias, le hizo la pregunta de rigor.

Ante la eterna consulta de la hinchada sobre su preferencia entre Unión Española y Universidad de Chile, Canales fue tajante al definir sus sentimientos como “dos maneras de querer”. Para el ex atacante, ambos clubes representan pilares distintos pero igualmente fundamentales en su vida.

Mientras que su vínculo con el cuadro de Independencia nació de una contención emocional en momentos difíciles, su paso por el conjunto laico representó la consolidación deportiva. “La U fue el master. Jugar con tanta gente y conseguir títulos importantes te hace vivir en una nube distinta”, confesó el ex referente azul.

La autocrítica: El factor Boca Juniors y la formación

A pesar de su exitosa trayectoria, Canales no eludió la autocrítica sobre su etapa formativa. El exfutbolista reveló que a los 16 años sufrió una frustración determinante cuando Boca Juniors lo dejó fuera de su cantera, lo que provocó que dejara de prepararse para la alta competencia durante su adolescencia.

“Siento que eso atentó contra algunos sueños que no pude cumplir, como haber jugado más tiempo en la selección”, admitió, atribuyendo estas carencias a su crianza en estratos vulnerables que, si bien le dieron fortaleza de carácter, le restaron herramientas técnicas y hábitos deportivos desde temprano.

Gustavo Canales es ídolo de Unión Española

El nuevo desafío: Un centro de formación 24/7

Con el objetivo de que otros jóvenes no sufran las mismas faltas que él, Canales anunció la creación de un centro de formación de hábitos. Este proyecto busca tener un control total del entorno del deportista mediante una residencia especializada.

“Queremos tener el control 24-7 de los chicos que residan en nuestro lugar para achicar el margen de error”, explicó. La construcción de esta infraestructura es la prioridad inmediata del exjugador y se espera que se materialice durante la primera mitad de este año, buscando dejar un legado concreto en el fútbol chileno mediante el apoyo de marcas y empresas privadas.