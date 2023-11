Ex goleador de la U chato con el mal momento azul en el fútbol chileno: “¡Qué termine luego este campeonato!”

Universidad de Chile sigue a los tumbos en el fútbol chileno y el cuadro azul no logra convencer en la recta final de la Chilean Premier League. El Romántico Viajero perdió por 2-1 ante Everton, aunque sí tuvo pasajes de buen fútbol, pero el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no logró sacar ventaja de eso.

Uno de los exjugador de la U como Cristián Olguín están aburrido de cada fin de semana y cada jornada de partido relatar lo mal que lo hace el cuadro azul. Por ello, Cepillín está chato, cansado y aburrido por lo realizado en la Primera División.

“No, no fue suficiente lo de Palacios. Qué termine luego este campeonato, que la U no pase zozobras y que ya piense en 2024”, indicó Olguín a Bolavip.

Tanta es la rabia que sentía Cepillín Olguín que añadiendo: “¡Qué terrible lo de la U!”. Luego, el ex delantero bajó los decibles mencionando que “al principio del partido estaban jugando bien ante Everton, tuvo varias oportunidades de gol y faltó el finiquito final. Seguimos igual y no hay caso con este equipo. No sé que es lo que realmente pasa“.

Cristián Cepillín Olguín está chato de sufrir con la U en cada partido (Archivo)

Desesperados

Olguín siente que la desesperación y el poco manejo de crisis le pasa la cuenta a la U en momentos claves de los partidos. El ex goleador ochentero azul siente que el nerviosismo bloquea a los futbolistas y los lleva a tomar malas decisiones en pasajes fundamentales del pleito.

“A la U le hacen goles muy fácil, entran en desesperación y empieza a los pelotazos, empiezan a jugar mal, se ponen nerviosos. Fallamos en eso”, adicionó el ex azul.

Sobre la falta de gol, Olguín habló claro: “Falta el finiquito. La U jugó bien sobre todo el primer tiempo. Antes de los 15 minutos tuvo 4 oportunidades de gol, pero no supieron concretar. Eso pesó“.