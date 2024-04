Las sensaciones no son gratas en el mundo azul, tras el empate de Universidad de Chile como local aun tanto frente a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, duelo válido por la octava fecha del Campeonato de Primera División.

Así lo dejó de manifiesto Héctor Tito Awad, quien tras el encuentro dialogó con BOLAVIP CHILE y no tardó en sostener que el encuentro del cuadro laico, ha sido el más bajo en la nueva era azul.

“A mi a veces no ganar no me importa tanto como no jugar bien. La U hizo el peor partido en la era Gustavo Álvarez, se equivocó en todo”, afirmó Awad de manera rotunda.

Sobre la misma, no dudó en reconocer que el cuadro pirata debió quedarse con la victoria. “Hubiese sido un castigo inhumano e injusto si Coquimbo Unido pierde. Fueron inmensamente superior a nosotros, tanto en defensa como en el primer tiempo cuando resguardó su propia valla, como cuando salió atacar en el segundo ganó todas las divididas y los mano a mano”, aseveró el comentarista.

Tito Awad felicita a…

En relación a lo mostrado por los universitarios, la voz de La Magia Azul mostró su preocupación por los dos empates seguidos que ha obtenido la U en condición de local.

“Pons jugó bien hoy día, pero su gol fue un milagro, una cosa de otra parte y la U en vez de ir a buscar no supo, no quiso ir a buscar. Me parece que ya van dos partidos de local en que se pierden cuatro puntos, con Cobresal y ahora“, sostuvo.

Finalmente, le envió todas las felicitaciones al técnico pirata, Fernando Nano Díaz. “Coquimbo no se resguardó con la U en el segundo tiempo, nos metieron en el arco. Estoy indignado, apenado y molesto con los rendimientos bajos. Felicito a Fernando Díaz, por ser el primer técnico que le rompe las mini sociedades a Gustavo Álvarez por donde pueden generar peligro”, cerró Awad.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Por la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile será visita ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo se jugará el domingo 21 de abril a las 15 horas.