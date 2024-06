El empate sin goles ante San Antonio Unido por los cuartos de final de la Fase Regional de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, no dejó a nadie contento en el mundo ligado a Universidad de Chile.

Sin embargo, hubo un momento muy duro para el andamiaje del equipo de Gustavo Álvarez y fue la expulsión que sufrió Leandro Fernández en pleno primer tiempo y que motivó, que la U jugase gran parte del encuentro con un hombre menos.

Y fue Héctor Tito Awad, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE y fiel a su estilo, no se la dejó pasar al argentino de la cumbia, a quien catalogó como un irresponsable.

“El huevón que tiene cagada la cabeza, futbolísticamente, no va a aprender nunca. Ya no aprendió, le pegó un combo en el estómago porque se le ocurrió y después tomar del brazo y de la camiseta al árbitro, es de una irresponsabilidad espantosa”, afirmó Awad.

El comentarista, añadió que el entrenador quiere a un jugador en un puesto en particular, puntualmente para apurar al ex Independiente de Avellaneda, quien se cree, según palabras del comunicador, dueño del equipo y del puesto.

“Yo creo que el Profe quiere un puntero, un extremo porque alguien tiene que apurar al Lea Fernández porque se cree dueño del equipo y no es dueño del equipo, no es dueño de la camiseta. Alguien le tiene que hacer ver que puede perder el puesto. Es jerárquico, sí, pero en la U aún no me aparece en la esfera como gran refuerzo”, sentenció el periodista.

Fernández no jugará en el duelo de revancha ante el SAU (Photosport)

Awad analiza el partido: “La U me dio vergüenza”

En la evaluación de lo que fue el partido, el primer gran reconocimiento que hizo el comentarista azul fue hacia el portero del SAU, Cristóbal Campos Véliz.

“Lejos el mejor de la cancha. Con una U hedionda de mala, evitó goles cantados. Hizo achique, cortó centros, buena su actuación, ahora con esto no digo que se equivocaron con sacarlo, yo estoy feliz con Castellón, igual”, aseveró.

Finalmente, se mostró enojado y avergonzado por el desempeño de los jugadores azules que en el Nicolás Chahuán vistieron de color blanco.

“Me dio un poco de vergüenza la U. Creo que el profesor tomó muy en serio este partido, la formación que entregué el martes en La Magia Azul fue la que jugó y eran todos titulares, incluso Toselli”, cerró Awad.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta ante el SAU?

Este lunes 1 de julio a las 19 horas se disputará la revancha entre Universidad de Chile y San Antonio Unido. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nacional.