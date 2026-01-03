Universidad de Chile continúa afinando su plantel y el armado del mediocampo, bajo la conducción del director técnico Francisco “Paqui” Meneghini, aparece como uno de los puntos clave para sostener el rendimiento del equipo laico a lo largo de la temporada 2026.

La exigencia de competir en distintos frentes obliga a la dirigencia azul a pensar no solo en los titulares, sino también en alternativas reales que permitan mantener el nivel futbolístico cuando el calendario apriete.

En ese contexto, el nombre de Javier Altamirano se ha consolidado como una de las piezas importantes en la generación de juego del equipo. Sin embargo, el debate surge cuando el ex Huachipato no está en su mejor versión, situación que ha abierto la discusión sobre la necesidad de sumar competencia directa en ese puesto.

En más de un partido, Javier Altamirano sintió el desgaste físico de jugar en distintos frentes | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tito Awad le entrega en bandeja a la U al reemplazante de Javier Altamirano

Sobre ese punto se refirió el periodista Héctor “Tito” Awad, quien en el programa de La Magia Azul analizó el plantel de la U y valoró la posibilidad de incorporar futbolistas con características similares, capaces de disputar el puesto y ofrecer soluciones futbolísticas concretas.

“Alguien le tiene que hacer la pelea a Altamirano, por eso me encantó cuando se habló de Joe Abrigo. Esos son los jugadores que la U necesita, más que un calado”, señaló Awad, apuntando directamente a la importancia de sumar alternativas probadas en el medio local.

En esa misma línea, el comunicador profundizó su idea y remarcó la relevancia de contar con reemplazos de nivel: “Si Altamirano no anda bien, no mete un pase de gol, va a estar Abrigo como reemplazo”, afirmó, dejando en claro que la competencia interna es clave para elevar el rendimiento colectivo.

Las palabras de Awad reabren el debate sobre el tipo de refuerzos que necesita el Chuncho: menos apuestas y más jugadores que puedan responder de inmediato, especialmente en puestos determinantes para el funcionamiento del equipo de Meneghini.

En síntesis…