En Universidad de Chile quieren dar un golpe al mercado de fichajes y también a la llave de Copa Sudamericana ante Palestino, ya que la U quedó sorteada junto a los árabes en la fase preliminar.

Esto porque los azules estarían interesados en una de las principales figuras del elenco tetracolor, según la información que entregó este jueves la periodista Rocío Ayala en Radio ADN.

Se trata del volante ofensivo Joe Abrigo, quien recibió el llamado de la U y hubo un acercamiento concreto.

Hasta antes del sorteo de la Copa Sudamericana, los Baisanos estaban dispuestos a dejarlo partir, pero ahora hay que ver qué deciden, considerando que se despotenciarían para reforzar a su rival directo.

Joe Abrigo suena con fuerza para reforzar a la U. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Mientras que en el Centro Deportivo Azul (CDA) estarían esperando la aprobación del entrenador de la U, por lo que antes deben definir si continuará Gustavo Álvarez al mando del Romántico Viajero o vendrá un nuevo DT.

En este último caso, el que suena con fuerza para dirigir a los estudiantiles es el portugués Renato Paiva.

El atacante de 30 años lleva dos temporadas y media en Palestino, donde en la última campaña disputó 43 partidos, con 11 goles y cinco asistencias.

En síntesis