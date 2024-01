Una de las informaciones que rondó este viernes se trató del posible interés de Lanús de Argentina por el atacante de Universidad de Chile, Leandro Fernández justo en la época de pretemporada.

Algo que complicaría en demasía las pretensiones del técnico Gustavo Álvarez, ya que para él, el Lokillo Azul es uno de los futbolistas que debiese ser pieza clave para el trasandino.

No obstante, Héctor Tito Awad le mandó un potente mensaje al atacante de la U y eso va enmarcado en que por el año 2023 que hizo, es obligación quedarse en los universitarios y responder al cartel por el cual se trajo.

“Leandro tiene un deber moral propio de hacer un año en la U. Él no fue lo que todos quisimos que fuese“, reveló el comunicador en la edición del programa La Magia Azul.

Siguiendo en eso, el comentarista afirmó que “quedó en deuda como gran refuerzo. Hizo 10 goles, todo lo que quieran, pero Leandro Fernández no fue más que cualquier jugador chileno, él no me llamó la atención en absolutamente nada”, aseveró Awad.

“Es individualista jugando, poco colectivo, entonces a mi me gustaría ver otra versión de Fernández con Gustavo Álvarez como técnico”, pregonó el legendario periodista.

Tito Awad le manda un mensaje a la dirigencia de la U

En la línea de suponiendo que Fernández se vaya, Awad enfatizó que “si le quieren sacar al Lean Fernández, Manuel Mayo y la directiva tendrían que tener el reemplazo inmediato como si fuese pieza de auto”, sentenció.

“Finalmente el comunicador resaltó que en el puesto que tiene pensando ocupar Álvarez al ex Independiente, no existen muchos exponentes dentro del plantel estudiantil.

“Si van a vender a Fernández debe tener el recambio inmediato, si no, ahí quedan cojos. Fernández será uno de los que ocupará la plaza del lado izquierdo donde la U no tiene tanto, no tienen un zurdo como tal”, cerró Awad.

Diez goles anotó Fernández en el 2023 (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Leandro Fernández en el año 2023?

El atacante argentino, solo disputó el Campeonato Nacional de Primera División, estando en cancha 1.841 minutos, graficados en 26 partidos, de los cuales como titular fueron 22.

Además, anotó diez goles en el certamen entre los cuales fueron dos de penal y uno de tiro libre. Recibió once cartulinas amarillas.