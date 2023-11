La Universidad de Chile no levanta cabeza en el presente Campeonato Nacional y ahora sumó una nueva derrota tras caer por 2 a 1 ante Everton de Viña del Mar, encuentro que se disputó en el Estadio Santa Laura.

Con este resultado, los azules marchan en el noveno puesto del Torneo Nacional con 34 puntos, a tres unidades de Universidad Católica quien, de momento, estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana 2024.

Esta situación no tiene para nada contentos a los hinchas del Bulla, quienes ya comienzan a pedir una salida del entrenador argentino Mauricio Pellegrino en las redes sociales.

Pellegrino sigue en la cuerda floja en su paso por la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

HÉCTOR TITO AWAD FUE CATEGÓRICO CON MAURICIO PELLEGRINO

En un extenso análisis en el canal de Youtube de Antúnez Silva, el periodista Héctor Tito Awad perdió la paciencia y le mandó un fuerte mensaje a la dirigencia azul.

“Lo he dicho varias veces: Pellegrino no tiene idea, llevas un año con este equipo pero te ganan hasta los malos y con que jueguen un poquito te ganan. Llevas 12 partidos con los dos amistosos y has ganado un solo partido ¿En 12 fechas? ¿En 36 puntos?”, declaró en un comienzo el contertulio de la U en el programa Show de Goles en TNT Sports.

Agregando que la “directiva se equivocó con Pellegrino y a mí no me ha cambiado la óptica desde el primer minuto que lo vi trabajar. La U no tiene nada, no tiene hambre, no tiene fondo, le falta garra y mentalmente está quebrado”.

“La U en el segundo tiempo dio verguenza. ¿Pellegrino por qué hace cambios tan malos? ¿Alguien me puede explicar el cambio de Andía por Gómez? ¿Alguien me puede explicar por qué sacó a Fuentealba como primer cambio?”, complementó.

Finalmente, Awad lanzó un comentario de despedida para el ex DT de Vélez Sarsfield. “Pellegrino, chao compadre”, cerró.

¿Qué se le viene a la U en el Campeonato Nacional?

La Universidad de Chile deberá enfrentar este sábado a Universidad Católica y, cuando reanude el torneo post Clasificatorias, recibirá a Coquimbo Unido, visitará a Cobresal y cerrará el torneo recibiendo a Ñublense.