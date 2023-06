Días de muchas evaluaciones se viven en Universidad de Chile de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional y la Copa Chile, los grandes objetivos de los azules en lo que resta de temporada.

Y el tema refuerzos es un ítem bastante especial en estas jornadas, donde cómo se informó, el técnico Mauricio Pellegrino ya fue notificado que si no hay venta de algún jugador, como por ejemplo Darío Osorio o Lucas Assadi, no llegarán nuevas incorporaciones.

Bolavip Chile conversó con Horacio Rivas, quien fue consultado sobre esta materia. El histórico defensor, es enfático en señalar que si se quiere pelear arriba, hay que invertir más allá de una posible venta o no, pero desde luego ahondando en que se deben traer jugadores de buena calidad.

“Si el equipo quiere pensar en algo más potente, tiene que invertir. Si no sale el negocio de Osorio, no creo que la U no vaya a invertir, el problema es ¿Qué vas a traer? ¿Quieres traer promesas o jugadores que potenciarán y marcarán la diferencia? He ahí la disyuntiva”, comentó Carepato.

Por otra parte, se refirió al aporte de los refuerzos que llegaron a principio de año, donde valoró a algunos y criticó a otros. “Matías Zaldivia potenció al equipo, pero el resto han sido muy buenas alternativas. Sigo sosteniendo que Leandro Fernández todavía está en deuda, como otros jugadores, también”, puntualizó.

Rivas sostiene que no puede ser causal para reforzar al plantel una venta de Osorio al extranjero (Photosport)

Finalmente, el ex zaguero argumentó que la U debe ir apuntar alto, considerando que este año no sufrirá como lo hizo en las últimas temporadas y es necesario que el equipo y la institución, tengan ambición.

“Hoy día, la U debe tener conciencia de lo que hay dentro del plantel y de lo que falta. Con lo que tiene, alcanza perfectamente para no pasar zozobras. La U debe pensar en clasificar a campeonatos internacionales, está esa posibilidad. Debe haber una ambición de por medio y por lo que se, está esa necesidad y esa ansiedad”, cerró Rivas.