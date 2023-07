Héctor Tito Awad se sube a la Pellegrinoneta y augura un magistral desenlace para Universidad de Chile pese a no sumar refuerzos: "La U puede ser campeón con este plantel"

En la Universidad de Chile preparan el inicio de la segunda rueda y quieren hacerlo de la mejor manera cuando se midan este sábado, frente a Huachipato en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, a las 12:30 horas.

Bolavip Chile dialogó con Héctor Tito Awad sobre el equipo que debiese presentar Mauricio Pellegrino ante el líder del certamen, cuadro que dirige su compatriota Gustavo Álvarez.

“El único cambio posible es Ojeda, no hay otro. Lo demás, lo mantendría igual, porque equipo que gana con tanta autoridad, debería repetir la misma fórmula, eso quiere decir que yo no meto a Ojeda, juego igual que ante Católica“, manifestó el comentarista.

Sobre si Leandro Fernández debiese tener opciones o no, Awad fue lapidario y enfatizó que “ni siquiera lo llevo a la banca, a pesar que le hicieron los exámenes de oxígeno y está todo bien, pero no tiene nada de fútbol. Ha bajado cuatro kilos y quizás lo lleva para ponerlo diez minutos, pero Fernández no está para eso. Mejor lo cuido para la segunda fecha”, sostuvo.

Awad optaría por cuidar a Leandro Fernández este fin de semana (Photosport)

¿Preocupa el tema refuerzos?

Sobre el tan complicado tema refuerzos, el panelista de La Magia Azul expresó que “la U tiene uno de los mejores planteles, no en cuanto a cantidad si no que en cuanto a nombres. El problema es que ninguno de esos nombres estaba en un nivel aceptable, individualmente hablando y es por eso que no podían hacer un colectivo decente”, enfatizó.

En esa línea y casi como presagio, el reconocido comunicador manifestó que “cómo está el campeonato, con Colo Colo y Católica abajo de nosotros y con Huachipato con Cobresal arriba, yo creo que no tenemos para ser campeón con este equipo, pero con la irregularidad del torneo puede ser un regalo de navidad impensado por nosotros. En el fondo estoy diciendo que la U puede ser campeón con este plantel”, concluyó Awad.