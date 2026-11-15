Hernán Caputto se corona campeón y le deja un guiño a Universidad de Chile: “El tiempo…”

Luego de alzar la Copa de la Liga de la mano de Coquimbo Unido, el DT no descartó retornar al elenco universitario.

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y esto bien lo sabe Hernán Caputto. A pesar de estar en las filas de Coquimbo Unido como su DT, el retirado guardavallas tiene en el corazón al cuadro azul.

Tras coronarse campeón de la Copa de la Liga junto al elenco aurinegro, el entrenador conversó con TNT Sports y fue consultado sobre un eventual retorno a La Cisterna.

Es que además de dirigir a Universidad de Chile entre 2019 y 2020, representó al mismo conjunto como arquero. Lo hizo entre 2006 y 2009, aunque su rol fue principalmente de suplente.

“El tiempo pone todo en su lugar. En algún momento si se da… Pero disfruté en su momento“, comenzó señalando desde el Estadio Santa Laura.

Luego, sobre un posible regreso, complementó: “Ser jugador y entrenador fue muy lindo. Universidad de Chile es un club que quiero muchísimo“.

Hernán Caputto habló fuerte y claro sobre Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Hernán Caputto no olvida a Universidad de Chile

Durante su paso por la banca laica, el director técnico de 52 años dirigió 31 encuentros. De dichos compromisos, logró ganar en 11, empatar en 10 y caer en los 10 restantes. Un 46,23% de rendimiento.

Cabe consignar que Hernán Caputto ya tiene en su palmarés la Supercopa de Chile 2026, la que obtuvo tras vencer en la final a Universidad Católica en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.