El 2026 ya llegó y en la Universidad de Chile ya planean con todo lo que será esta nueva temporada, la cual vendrá plagada de importantes desafíos, tanto a nivel nacional como internacional.

Para esto, el nuevo DT azul, Francisco Meneghini espera poder prepararse de la mejor forma en esta pretemporada y llegar al 100% en todos los aspectos para lo que será su estreno en el torneo nacional, a finales del mes de enero

Los ‘Azules’ previo a ese importante objetivo, tendrán varios partidos de pretemporada, los que sin duda serán fundamentales para ir captando la idea de su nuevo entrenador.

El primer gran desafío de la Universidad de Chile para este 2026 será el importante duelo amistoso que disputaría en Concepción ante Racing Club de Argentina y hasta el momento, este sería el primer duelo oficial de la U en este año.

Meneghini y su nuevo desafío en la U | Foto: Photosprot

¿Cuándo será el primer partido de la Universidad de Chile en este 2026?

El primer partido de la Universidad de Chile sería ante Racing Club de Argentina el domingo 18 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde se podrá ver el primer duelo de la U en este 2026?

Para este partido entre Universidad de Chile y Racing Club aún no se confirma quien televisará dicho encuentro, pero en los próximos días podrían existir novedades al respecto.