Universidad de Chile recibió una dura sanción para su estreno oficial: no tendrá a 3.327 de sus hinchas en el compromiso ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. ¿A raíz de qué?

Según detalló el Tribunal de Disciplina de la ANFP, se tomó dicha determinación debido al último encuentro de local del cuadro azul en 2025 ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

El organismo acusa que en aquella oportunidad, los fanáticos estudiantiles apostados en el sector norte del recinto obstaculizaron la visión de los asistentes con lienzos e interrumpieron el enfrentamiento con fuegos de artificio.

Sin individualizar a los responsables, la entidad encargada de repartir justicia en el balompié nacional se inclinó por castigar a todos los presentes en la Galería Atilio Cremaschi. Ello generó una importante reacción en redes sociales.

A través de X, comentarios como “O sea, yo que no hice nada, ¿cagué por haber elegido norte en vez de sur ese día? Injusticia” y “¿Y qué hace Azul Azul ante esta decisión tan arbitraria?” destacaron entre los cibernautas.

Hinchas de Universidad de Chile reaccionan a polémico castigo