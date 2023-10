Histórico de U de Chile clama por la recuperación de jugador que llegó como crack a la U: "No puede perder su calidad de la noche a la mañana"

Universidad de Chile volverá a ver acción esta tarde cuando enfrente al campeón de la Primera B, Cobreloa, en un compromiso amistoso de inter temporada mientras se desarrollan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El compromiso frente a los loínos le servirá a Mauricio Pellegrino para darle rodaje al equipo y tratar de llegar de la mejor manera posible al cierre del Campeonato Nacional 2023 donde los azules quieren meterse a copas internacionales.

Uno que bien podría ver minutos frente a los nortinos es Cristián ‘Chorri’ Palacios, quien no ha podido convencer al DT azul y ha tenido una temporada irregular, algo que un histórico azul espera que se pueda revertir.

Palacios podría ver minutos en la U. | Foto: Photosport

“Mientras tenga contrato y se le esté pagando un sueldo hay que sacarle el mayor provecho posible, esto de dar o no dar oportunidades tiene que ver principalmente que ver con un empleado del club que está para rendir, para responder a las necesidades y las necesidades de él son jugar al ataque y marcar goles”, dijo el histórico Tincho Gálvez para Bolavip Chile.

Para el ex jugador de Universidad de Chile “No veo cuál podría ser la objeción de darle o no oportunidades, es un tema que es un jugador remunerado y tiene que cumplir con las necesidades del empleador”.

“Es un muchacho que vino a la U y a todos nos alegró por su olfato de gol, él no puede perder esa cualidad tan llamativa de la noche a la mañana. Es muy curioso que no haya podido hacer todo lo bueno que hizo en Unión Española”, remató en el cierre.

Así va la U en el torneo

Los azules, de momento, marchan en la novena ubicación del Campeonato Nacional 2023 con 34 puntos y se encuentran a tres unidades de Universidad Católica, el último clasificado a la Copa Sudamericana.

Duelo pendiente vs Everton

Universidad de Chile se pondrá al día con su duelo pendiente frente a Everton de Viña del Mar el 6 de noviembre cuando tenga que recibir a los ruleteros en el Estadio Santa Laura.